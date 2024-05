'Truena' Mauricio contra acusaciones por 'Grupo Rudo'

El candidato panista a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, abandonó el debate del Instituto Estatal Electoral cuando la abanderada emecista, Lorenia Canavati, lo acusó de pactar en el pasado con células delictivas.

“Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos, yo ya expuse el cómo sí, por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro, no es verdad, es un mito, lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman.

“Mauricio comentas que arreglaste el tema de seguridad, los sampetrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió tu grupo rudo, lo presumiste y lo defendiste y aceptaste pagarlo. No podemos permitir que regreses y lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley, lo que hiciste es el problema, no es la solución”, acusó Canavati.

Ante esto, Fernández intentó replicar a su contrincante; sin embargo, fue detenido por el moderador al acabarse el tiempo dedicado para el tema de seguridad.

En respuesta, el panista salió del foro donde se realizaban el ejercicio y, ante la prensa, arremetió contra Canavati.

“Yo vengo a un debate de ideas y de propuestas, no de acusaciones estúpidas e infundadas, como a mí me da mucha flojera venir así, no es un debate.

“Pero que me citen para que señoras, que están absolutamente fuera de contexto, fuera de conocimiento y con acusaciones falsas y ridículas; porque además está probado que a San Pedro lo blindamos, si la señora lo desconoce es problema de ella”, puntualizó Fernández Garza.

En ese sentido, el abanderado panista negó enérgicamente haber tenido contacto con miembros de grupos delincuenciales.

“Tengo 15 años, 15 años diciendo que no hubo ningún grupo rudo, hubo rudeza, hubo blindaje, esos fueron mis dos temas.

“Eso es una acusación muy fuerte, formal, en mi vida, para que sepan, en mi vida, yo he estado sentado con una persona que tenga una vinculación con el crimen organizado”, enfatizó el abanderado albiazul.

En entrevista, tras dejar su participación en el debate oficial, remarcó que el Partido Acción Nacional interpondrá denuncias penales y electorales contra los dichos de Canavati, de quien, dijo, dará a conocer hoy información importante contra ella en materia de seguridad.

“Claro que la vamos a acusar, no es correcto que haga acusaciones federales sin ningún sustento ni ninguna prueba”, aseguró Mauricio.

Por último, antes de abandonar las instalaciones y encontrarse con los simpatizantes que lo esperaban afuera, Fernández cuestionó al órgano electoral local.

“Con mucho respeto al Instituto Estatal Electoral, pero necesitan replantear estas cosas, porque si no me dan derecho a réplica, nomás me acusan y ‘ya se te acabó el tiempo’, pues no estoy de acuerdo, es un formato equivocado, no es un debate.

“Es un insulto lo que me hicieron hoy, para qué me invitan a un lugar donde no me dan derecho de réplica”, criticó.

Por otro lado, el panista enfatizó que “le valía madre” si su salida repercute o no en las encuestas o durante el día de la elección.

‘EL QUE SE ENOJA PIERDE’: LORENIA

Tras finalizar el debate, la candidata emecista Lorenia Canavati declaró que Mauricio Fernández “no aguantó” los cuestionamientos sobre acuerdos con grupos criminales.

Al atender a la prensa, la abanderada naranja dijo que ella únicamente expuso realidades que el propio panista reveló en el pasado.

“Dije que no podíamos regresar a pactar con el grupo rudo, ni tener seguridad en la ilegalidad o una seguridad artificial, y pues no aguantó y se fue”, declaró.

En ese sentido, Canavati se desentendió de las acciones legales que Fernández anunció en su contra.

“No sé de qué me va a denunciar si en la prensa todo está, todo el pacto con los grupos rudos, él lo dijo constantemente, estaba en todas las publicaciones de aquel entonces y yo no dije nada más que lo que él mismo dijo en el 2015.

“Nos dimos cuenta de que él no aguanta cuando alguien dice las cosas como son o abre los ojos a la ciudadanía”, criticó.

Por último, Canavati negó ataques constantes contra el candidato panista durante el debate, pues enfatizó, los señalamientos solo fueron respecto al tema de seguridad.

“El que se enoja pierde, realmente si ustedes vieron el debate eso fue lo único que comenté acerca de él coma y los ciudadanos tenemos que decidir entre regresar al pasado o avanzar al futuro”, sentenció.

‘ES UNA FALTA DE RESPETO’: VIVIANNE CLARIOND

La candidata independiente, Vivianne Clariond, calificó como una falta de respeto que Mauricio Fernández abandonase el debate.

“Se salió Mauricio, es el Mauricio de siempre, me parece que no le dio seriedad al tema.

“Es una falta de respeto hacia los sampetrinos, cuando las cosas se ponen difíciles o no te gustan, no quiere decir que te vas a ir”, criticó Clariond.

La aspirante sin partido coincidió con Canavati sobre la operación de un grupo rudo y los acuerdos con la delincuencia en las pasadas administraciones del panista.

“Hay evidencia que el grupo rudo sí existía, tan es así que algunos miembros del grupo rudo están en la cárcel o estuvieron en la cárcel.

“Sí el candidato ha dicho más de una vez que solamente es un concepto que nunca existió, y eso es una mentira, pero estamos ya un poco acostumbrados a que el candidato del PAN muchas veces no dice la verdad”, señaló.

Al debate también asistieron Javier González, del partido VIDA; Paulina Flores, de Morena; Martha Alicia Carranza, del Verde Ecologista, y Margarita Quiroz, del PT. Únicamente no acudió la candidata del PRI, María del Pilar Morales.

